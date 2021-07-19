Кызылорда, Казахстан, 19 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Взрыв и пожар произошли в одном из детских развлекательных центров казахстанской Кызыл-Орды. Об этом сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций Кызыл-Ординской области Казахстана.

МЧС Казахстана Взрыв в детском развлекательном центре в Кызыл-Орде

Взрыв прогремел 19 июля в 7 часов 20 минут (5:20 мск). Кроме здания развлекательного центра взрывной волной разрушило деревянный сарай и навес, которые находились рядом с развлекательным центром.

Кроме того, взрывом разбило окна в соседнем жилом доме. Пожар охватил площадь 200 кв. метров на первом этаже детского развлекательного центра. Возгорание было полностью ликвидировано в 8:15 (6:15 мск).

В результате взрыва и пожара никто не пострадал. По предварительным данным причиной взрыва стала утечка природного газа.