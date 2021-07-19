Боровск, Калужская область, 19 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. При купании на водоеме в районе деревни Ивакино Боровского района утонул 45-летний гражданин Узбекистана, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, вечером 17 июля мужчина находился на берегу водоёма в компании знакомых и употреблял спиртное. Затем мужчина, не умея плавать, пошел купаться и утонул. При этом некоторое время знакомые не замечали пропажу своего друга. О происшествии в правоохранительные органы было сообщено более чем через час после исчезновения мужчины.

Тело погибшего обнаружено и направлено на судебно-медицинское исследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.