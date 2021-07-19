Белград, , 11:38 — REGNUM Предстоящие парламентские выборы в Сербии, которые пройдут в марте или апреле следующего года, станут решающими для будущего страны. Такое мнение высказал 18 июля президент Сербии Александр Вучич, участвуя в праздничном мероприятии по случаю 13-летия существования «Движения социалистов» — коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии.

По словам Вучича, именно на следующих выборах граждане решат, «пойдет ли Сербия вперед или вернется в прошлое».

Вучич добавил, что его Сербская прогрессивная партия и «Движение социалистов» действующего министра внутренних дел Александра Вулина являются партиями, которые выступают за улучшение материального благосостояния всех граждан Сербии, и поэтому он воспринимает это политическое объединение не просто как партнера по коалиции, а как «искренних соратников в борьбе за сильную, современную и свободную Сербию».

По мнению президента Сербии, Александр Вулин как лидер «Движения социалистов» преуспел в борьбе за сохранение национального самосознания сербов. «Нет сомнения, что мы с ним думает одинаково — мы, сербы, должны хранить наши имена и фамилии. Нельзя допустить, чтобы мы различались как народ несмотря на то, что мы проживаем с двух сторон реки Дрины. Мы должны защищать наше письмо, веру и должны заботиться о нашем народе, где бы он не проживал», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что в Сербии весной 2022 года могут пройти внеочередные парламентские выборы. В настоящее время сербские власти ведут переговоры с оппозицией по поводу условий для проведения этих выборов. Очередные парламентские выборы, которые прошли летом 2020 года, большинство оппозиционных партий бойкотировало из-за неприемлемых для них условий для ведения предвыборной кампании.