Ярославль, , 11:38 — REGNUM В Ярославле коммунисты третий день подряд проводят перед зданием правительства области пикеты против обязательной вакцинации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев пикетируют областное правительство

В пикетах принимают участие руководители и активисты регионального отделения партии, в том числе кандидаты в депутаты Госдумы России Александр Воробьёв и Елена Кузнецова.

Коммунисты недовольны постановлением главного санитарного врача региона Александра Звягина, который обязал работодателей сферы торговли, обслуживания, образования, медицины, транспорта и ряда других привить от коронавируса не менее 60% сотрудников до конца лета.

Депутаты и кандидаты в депутаты от КПРФ подчёркивают: они не против вакцинации как таковой, но считают, что она должна быть добровольной. Как обещают в КПРФ, акции будут продолжаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский бизнес-омбудсмен поддержал обязательную вакцинацию