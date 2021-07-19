Монреаль, Канада, 19 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Компания Ubisoft пока не планирует сделать игру Rainbow Six Siege бесплатной. Об этом 19 июля сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

«Мы продолжаем искать способы привлечь новых игроков и сохранить наше лояльное сообщество. Однако в настоящее время нет плана сделать Rainbow Six Siege бесплатной игрой», — рассказывает младший геймдиректор проекта Орельен Широн. При этом около года назад разработчики заявляли, что Siege может стать бесплатной «в какой-то момент».

Напомним, что Rainbow Six Siege — это популярный тактический шутер от канадского подразделения компании Ubisoft. Релиз игры состоялся в 2015 году.