Чита, 19 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Сельхозтоваропроизводители Забайкальского края завершили весенне-полевые работы. Как сообщает 19 июля пресс-служба правительства региона, яровые культуры посеяны на площади 166 тысяч гектаров, что составляет 102,7% к уровню 2020 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Площадь зерновых составила 118 тысяч гектаров и выросла на 104,6% к прошлогоднему показателю. Посевы основной продовольственной культуры — пшеницы составили 54,6 тысяч гектаров.

Рапс посеян на площади 28,5 тысячи гектаров или 120% к уровню 2020 года. На минувшей неделе в забайкальских хозяйствах завершили сев кормовых культур, которые посеяны на площади 16 тысяч гектаров.

Также аграрии продолжают подготовку чистых паров под урожай 2022 года. Всего на сегодня поднято 34,2 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, посевная площадь в хозяйствах всех категорий Забайкалья в 2021 году составит 203 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня 2020 года. Наибольшая площадь будет занята под зерновыми и зернобобовыми культурами — 126 тысяч гектаров.

Читайте также: В Забайкалье началась посевная кампания