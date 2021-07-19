Минск, 19 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В настоящее время против Белоруссии ведется финансово-экономическая война, которая развязана Западом. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений республики в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

See2me.ru Владимир Макей

«Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и внешнеэкономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные, по сути, с гибридной войной. И, можно говорить открыто, против нас ведется финансово-экономическая война, которая развязана Западом. Эти вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу», — сказал он.

В то же время, Макей подчеркнул, что необходимо не только адекватно реагировать на возникшие вызовы со стороны западных стран, но также и обеспечить поступательное устойчивое экономическое развитие Белоруссии.

«От чего зависит и выживаемость нашего государства, наша государственность в целом», — добавил глава белорусского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что представители белорусской оппозиции смогут победить в республике с помощью президента США Джо Байдена.