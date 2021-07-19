Пекин, 19 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Торговля между Китаем и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», значительно выросла в первой половине этого года, сообщает агентство Синьхуа.

PublicDomainPictures Экономика Китая

Общий объем импорта и экспорта Китая из этих стран вырос на 27,5% в годовом исчислении до 5,35 трлн юаней (около $826 млн) в период с января по июнь, сообщил представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

Объем торговли составил 29,6% от общего объема внешней торговли Китая за тот же период, в то время как рост был на 0,4 процентных пункта быстрее, чем в целом, сообщил Ли на пресс-конференции. Экспорт Китая в страны «Пояса и пути» увеличился на 29,1% в годовом исчислении за шестимесячный период, во главе с продукцией из стали и автомобилей, сказал Ли.

Тем временем импорт из этих стран вырос на 25,6%, при этом импорт сырой нефти, сельскохозяйственной продукции и металлической руды показал устойчивый рост.

По его словам, грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа внесло значительный вклад в стабилизацию торговли вдоль «Пояса и пути». По данным железнодорожной компании China State Railway Group Co. Ltd., в первом полугодии служба обеспечила 7377 поездок, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центральные и западные регионы Китая также расширили свое участие в инициативе «Пояса и пути». В первом полугодии товарооборот между этими регионами и странами, расположенными вдоль маршрута, составил 19% от общего объема, что на 0,4 процентных пункта выше, чем год назад.