На Украине завели уголовное дело в отношении судей Верховного суда
Киев, 19 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении судей Верховного суда. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».
Дело было заведено по факту вынесения Верховным судом решения о признании незаконным указа президента Украины Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьёй КСУ.
Судей Верховного суда подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Следователи затребовали у суда копию дела Тупицкого, копию записей заседаний и другие материалы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение Высшего суда «неприятно удивило» главу государства. По его словам, Зеленский пытается реформировать судебную систему Украины, которая активно «упирается».