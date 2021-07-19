Киев, 19 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении судей Верховного суда. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

Ccu.gov.ua Александр Тупицкий

Дело было заведено по факту вынесения Верховным судом решения о признании незаконным указа президента Украины Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьёй КСУ.

Судей Верховного суда подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Следователи затребовали у суда копию дела Тупицкого, копию записей заседаний и другие материалы.

«Вынесли судьи решение, которое противоречит видению нашего «неодиктатора» — получите уголовное производство от ГБР!» — прокомментировал ситуацию бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение Высшего суда «неприятно удивило» главу государства. По его словам, Зеленский пытается реформировать судебную систему Украины, которая активно «упирается».