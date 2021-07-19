Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» отдал защитника Эмануэля Мамману в аренду в «Сочи». Об этом 19 июля сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Кирилл Венедиктов Эмануэль Маммана

Отмечается, что арендное соглашение 25-летнего аргентинского игрока рассчитано до завершения сезона 2021/2022.

В прошлом сезоне Маммана также играл на правах аренды в «Сочи». Он провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отдал одну результативную передачу. В «Зенит» он перешёл в 2017 году.