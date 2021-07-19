Москва, 19 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России в рамках закрытого аукциона закупает партию авиаракет С-13ДФ. Начальная цена лота превышает 1,8 млрд рублей, итоги тендера подведут 4 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Победитель должен будет поставить товар в два этапа: первый — до 10 ноября 2022 года, второй — до 10 ноября 2023 года. Начальная цена закупки — 1 884 726 680 рублей. Аванс составит 50%. Оплачивать контракт будут в пределах лимитов бюджетных обязательств, из которых в 2021 году — 1 млн рублей, 921 078 600 рублей в 2022 году и 962 648 080 рублей в 2023 году.

Количество авиаракет не сообщается. Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу и оплачивается из федерального бюджета.

Напомним, данный тип ракет используется с вертолётов и самолётов. Ракеты относят к классу «воздух-земля».