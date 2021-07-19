* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:31 — REGNUM Национальные силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали за сутки 233 боевика «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё 88 получили ранения. Об этом 19 июля сообщает минобороны республики в своём Twitter.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что боевые спецоперации были проведены в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.

Кроме того, силы безопасности обнаружили и обезвредили 15 самодельных взрывных устройств, вооружение, боеприпасы и автомобили боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в 15 из 34 афганских провинций продолжаются бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В числе таковых северные афганские провинции Тахар и Фарьяб, в которых бои идут в пригородах столиц регионов.

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