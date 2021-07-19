Москва, 19 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Патриотизм и профессионализм — те качества, которые всегда ценились в администрации президента (АП) России. Об этом глава СВР, бывший руководитель АП Сергей Нарышкин заявил 19 июля ТАСС по случаю 30-летия этого государственного органа.

NVO Администрация Президента Российской Федерации

По словам Нарышкина, руководившего АП в 2008—2011 годах, обеспечение деятельности главы Российского государства связано с колоссальной нагрузкой и ответственностью. Лёгких или проходных задач в этой работе нет, и успешно решать нужные задачи способны не просто патриоты, но и профессионалы.

«Именно такие качества всегда ценились в администрации президента России», — подчеркнул он.

По словам другого бывшего руководителя АП, спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, администрация президента — очень важный орган власти. Он не старается «перетягивать на себя любое одеяло» и решать любой мелкий вопрос.

Так, граждане зачастую обращаются в АП и жалуются, к примеру, на перегоревшую в подъезде лампочку, а это неправильно. Подобные вопросы не должен решать президент, ими должны заняться местные власти.

19 июля исполняется 30 лет со дня учреждения администрации президента РСФСР. С 2016 года, как сообщало ИА REGNUM, этим органом руководит Антон Вайно.

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