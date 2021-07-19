Белгород, 19 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Дополнительно 2,8 млрд рублей выделяются в 2021 году Белгороду из областного бюджета. Средства направят на ремонт и благоустройство, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе правительства региона.

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В Белгороде до 1 августа 2021 года отремонтируют 11 дворовых территорий, до 1 сентября обустроят 102 детских игровых и спортивных площадки. На эти цели городу выделено 500 млн рублей.

Ещё 1,29 млрд рублей направят на ремонт 18 дворовых территорий и благоустройство 15 территорий в образовательных учреждениях, которые завершат к 30 ноября.

Кроме того, 478 млн рублей пойдут на новый ледовый каток, благоустройство общественных пространств, установку светодиодных экранов. На капремонт и реконструкцию улично-дорожной сети, на приобретение жилья медицинским работникам и внедрение интеллектуальных транспортных систем выделено дополнительно ещё 620 млн рублей.