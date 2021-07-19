Москва, 19 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Российские предприниматели опасаются вкладываться в новые производственные мощности, ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

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«Продолжение курса на самоизоляцию и снижение уровня кооперации в российской экономике ведёт к падению величины прямых иностранных инвестиций, снижению деловой активности, — сказал он. — Предприниматели опасаются вкладываться в новые производственные мощности, ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса. Существующие предприятия международных холдингов, работающие в регионах России, продолжат работу, но планов по существенному расширению или открытию новых производств не озвучивается».

Экономист подчеркнул, что в современном мире правит глобализация, что ведёт к высокой специализации отдельных предприятий и их включённости в глобальные цепочки поставок.

«Россия пока не готова предложить конкурентные условия для создания производств на её территории, направленных на потребительскую экономику. Кроме того, существует риск санкций. Для массового переноса производства в рублёвую зону требуется снизить издержки, повысив производительность труда, что можно сделать, например, через девальвацию. Однако снижение стоимости рабочей силы, номинированной в рублях, будет компенсировано увеличением стоимости технологий, номинированных в валюте, поэтому данный путь нежелателен и просто опасен», — считает Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к подорожанию в России и в мире более склонна та бытовая техника, изготовление которой критически зависит от ситуации на рынке микрочипов.