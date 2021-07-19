Москва, 19 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции продолжает сказываться на ценах на дачи в российских регионах. Так, в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость загородной недвижимости поднялась в среднем на 12,1%, до 1,96 млн рублей. Об этом 19 июля говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

Дача

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Так, к июлю средняя российская дача выставляется на продажу почти за 2 млн рублей. Примерно в эту сумму обойдётся покупка летнего дома в Дагестане, Чечне, Мурманской и Свердловской областях.

Московскую дачу можно приобрести за 7,8 млн рублей, дом в Подмосковье — за 5,4 млн рублей, в Ленинградской области — за 2,4 млн рублей. Около 4 млн рублей придется отдать за дачу в Крыму и Севастополе.

По данным портала, самые бюджетные варианты находятся в Чувашии, Оренбургской и Курганской областях, Забайкальском крае, Бурятии.

При этом значительнее всего дачи подорожали в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкирии (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%). В пределах от 18 до 20% поднялись цены на загородные дома в Рязанской, Астраханской, Тульской, Ивановской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Всего с июля 2020 года дачные дома подорожали в 77 регионах из 81 региона, где проводилось исследование, подешевели — только в четырёх субъектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина заявила, что в России спрос на загородную недвижимость за последние полтора года вырос в среднем на 20%. Основной причиной стала пандемия. При этом эксперты ожидают, что в 2021 году рост цен продолжится. По оценкам, дачи подорожают ещё на 10%.