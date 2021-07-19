Калуга, 19 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 июля. Днём ранее, 18 июля, в регионе был зарегистрирован 131 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 522 человек, 37 тыс. 286 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 430 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.