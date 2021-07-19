Джакарта, 19 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии предупредило жителей девяти регионов об опасности наводнения, сообщает Kompas.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

Об угрозе наводнения предупредили, в частности, жителей Богора, Чамиса и Пангандарана на Западной Яве.

Жителей Индонезии призвали координировать свои действия с местными властями и подготовиться к эвакуации, собрав необходимые документы и вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что в период с 1 января по 15 июля 2021 года в стране произошло 1560 стихийных бедствий.