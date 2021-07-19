Тусон, США, 19 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. При стрельбе в городе Тусоне (американский штат Аризона) погибли не менее двух человек и еще несколько были ранены. Об этом 19 июля сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу местной полиции.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

По информации последнего, стрельба произошла примерно в 15:45 18 июля (01:45 19 июля мск), когда персонал скорой помощи оказывал медпомощь пострадавшим в параллельно произошедшем инциденте, о подробностях которого не сообщается. Из внедорожника серебристого цвета вышел неизвестный, который открыл огонь по машине скорой помощи.

Также указывается, что в результате этого водитель машины скорой помощи в настоящее время пребывает в критическом состоянии, а состояние еще одной сотрудницы медслужбы является стабильным.

При этом отмечается, что подозреваемый также был ранен при оказании сопротивления сотруднику полиции и был отправлен в тяжелом состоянии в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что стрельба произошла возле стадиона в американской столице Вашингтоне во время бейсбольного матча.