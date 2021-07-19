Токио, 19 июля 2021, 17:30 — REGNUM Олимпийские игры в Токио не могут считаться экологически безопасными, по мнению японских и международных экологических организаций, пока страна убивает китов, играющих важную роль в борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает INDEPENDENT 19 июля 2021 года.
Игры, которые начнутся 23 июля 2021 года, были объявлены самыми экологически чистыми: при их организации и проведении было использовано 100% энергии возобновляемых источников, а также электромобили. Золотые, серебряные и бронзовые олимпийские медали изготовлены из повторно переработанных металлов, подиумы — из переработанного пластика, а блюда для зрителей будут подаваться в контейнерах из перерабатываемых бумажных отходов.
При этом экологические активисты написали премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга письмо, в котором заявили, что страна с помощью китобойного промысла убивает одних из самых важных экологических опекунов планеты. В письме, подписанном шестью экологическими организациями, говорится, что киты играют ключевую роль в улавливании и хранении СО2 — парникового газа, который признается некоторыми экологами основным источником климатической катастрофы.
В письме, подписанном Международным обществом защиты животных, охраны китов и дельфинов, Агентством экологических исследований, экологической организацией Four Paws, Институтом защиты животных и благотворительной организацией Orca, в частности, утверждается:
Авторы письма опираются на данные о том, что киты хранят тонны углерода в своих телах, поэтому, когда они умирают и их туши опускаются на морское дно, они надежно удерживают в среднем 33 тонны углерода в течение нескольких сотен лет. Климатические активисты призывают Японию прекратить коммерческий китобойный промысел.
В 2019 году Япония возобновила этот промысел после тридцатилетнего перерыва в результате запрета Международной китобойной комиссии (МКК) на добычу китов.
Авторы письма предупреждают:
Авторы добавляют, что киты играют ключевую роль в развитии морских экосистем, поэтому они считают, что «защита этих величественных существ важна не только с этической, но и с экологической точек зрения».
Ученые полагают, что до того, как начался промышленный китобойный промысел, усатые киты поглощали до 1,9 млн тонн углерода в год, но при убийстве и переработке китов весь этот углерод выбрасывается обратно в атмосферу.
Клэр Басс, исполнительный директор подразделения международной организации по защите животных Humane Society International в Великобритании, уверена:
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