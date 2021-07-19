Токио, , 17:30 — REGNUM Олимпийские игры в Токио не могут считаться экологически безопасными, по мнению японских и международных экологических организаций, пока страна убивает китов, играющих важную роль в борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает INDEPENDENT 19 июля 2021 года.

Кит

Токио 2020 Иван Шилов © ИА REGNUM

Игры, которые начнутся 23 июля 2021 года, были объявлены самыми экологически чистыми: при их организации и проведении было использовано 100% энергии возобновляемых источников, а также электромобили. Золотые, серебряные и бронзовые олимпийские медали изготовлены из повторно переработанных металлов, подиумы — из переработанного пластика, а блюда для зрителей будут подаваться в контейнерах из перерабатываемых бумажных отходов.

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При этом экологические активисты написали премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга письмо, в котором заявили, что страна с помощью китобойного промысла убивает одних из самых важных экологических опекунов планеты. В письме, подписанном шестью экологическими организациями, говорится, что киты играют ключевую роль в улавливании и хранении СО 2 — парникового газа, который признается некоторыми экологами основным источником климатической катастрофы.

Детский марш за климатическую справедливость. Миннесота. США. 2017 Lorie Shaull

В письме, подписанном Международным обществом защиты животных, охраны китов и дельфинов, Агентством экологических исследований, экологической организацией Four Paws, Институтом защиты животных и благотворительной организацией Orca, в частности, утверждается:

«Когда киты кормятся на глубине, а затем испражняются ближе к поверхности воды, они обеспечивают жизненно важные питательные вещества для растительного планктона или фитопланктона, который растет в залитых солнцем верхних водах. В глобальном масштабе фитопланктон поглощает до 35% всего антропогенного углекислого газа».

Планктон

Авторы письма опираются на данные о том, что киты хранят тонны углерода в своих телах, поэтому, когда они умирают и их туши опускаются на морское дно, они надежно удерживают в среднем 33 тонны углерода в течение нескольких сотен лет. Климатические активисты призывают Японию прекратить коммерческий китобойный промысел.

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В 2019 году Япония возобновила этот промысел после тридцатилетнего перерыва в результате запрета Международной китобойной комиссии (МКК) на добычу китов.

Авторы письма предупреждают:

«Мы находимся на решающем этапе достижения целей по предотвращению нарушения климата, и громкие международные мероприятия, такие как Олимпийские игры, обеспечивают жизненно важную платформу для защиты окружающей среды. Как одна из немногих стран в мире, продолжающих вести жестокую и неустойчивую практику коммерческого китобойного промысла, Япония не может получить золотую медаль в состязании по защите окружающей среды, пока её климатические обязательства не распространятся и на океан. Убийство китов не только причиняет огромные страдания животным, но и убивает некоторых из самых важных защитников окружающей среды на нашей планете».

Голова серого кита на побережье Берингова моря Андрей Шапран © ИА REGNUM

Авторы добавляют, что киты играют ключевую роль в развитии морских экосистем, поэтому они считают, что «защита этих величественных существ важна не только с этической, но и с экологической точек зрения».

Ученые полагают, что до того, как начался промышленный китобойный промысел, усатые киты поглощали до 1,9 млн тонн углерода в год, но при убийстве и переработке китов весь этот углерод выбрасывается обратно в атмосферу.

Скелет кита Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия

Клэр Басс, исполнительный директор подразделения международной организации по защите животных Humane Society International в Великобритании, уверена:

«Эти океанские левиафаны играют жизненно важную роль в поддержании здоровья океанов и климата, и, вместо того, чтобы целиться в них смертельными гарпунами, Японии следует присоединиться к странам, объединившимся для защиты своего населения и среды обитания».

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