Таллин, 19 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Попытки представителей общественности получить доступ к схемам размещения будущих велодорожек в столице Эстонии получили отказ со стороны таллинской мэрии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Велосипед

Об этом сообщил ERR со ссылкой на активиста движения велосипедистов в Таллине Карла. Карл продемонстрировал официальные отказы мэрии.

По его словам, велосипедисты уже и ранее пытались получить от города хоть какую-то информацию относительно осуществляемых работ, но безуспешно. «Получается, что город не заинтересован в создании наилучшего результата для общественности, а пытается действовать втайне», — считает он.

В свою очередь, вице-мэра Таллина Андрей Новиков сообщил, что одна из главных причин отказа показать чертежи — постоянные поправки в них: «Выявляются нюансы, которые не были учтены на основании имеющейся карты, и приходится вносить изменения».

Ранее заместитель начальника Таллинского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа посоветовал велосипедистам с «окончательным решением вопроса размещения» велодорожек ознакомиться на месте, когда созданные велодорожки введут в эксплуатацию.

Ответ столичного чиновника возмутил сообщество таллинских велосипедистов.