Оренбург, 19 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Александровском районе Оренбургской области у фермера за долги арестовали зерноуборочный комбайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Комбайн

По данным ведомства, к аресту пришлось прибегнуть из-за накопившегося долга перед кредитной организацией. Общий объем задолженности составляет более 4 млн рублей.

Мужчина взял банковский кредит и потратил на покупку земли сельскохозяйственного назначения, которую сдавал в аренду. В последние годы финансовое положение оренбуржца значительно ухудшилось, и он уже не мог исправно исполнять обязательства по погашению кредита.

Исполнительный документ о взыскании кредитной задолженности поступил в службу судебных приставов. Под арест попала спецтехника. В течение десяти дней должник никаких мер к погашению задолженности не предпринял, и арестованный комбайн передали на реализацию. Торги состоятся 23 июля.