Екатеринбург, 19 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Директор Шарташского лесного парка в Екатеринбурге Артур Зиганшин раскритиковал взрослых, катающихся на детских качелях. Об этом руководитель сообщил в Facebook.

Порфирий Озеро Шарташ

Зиганшин выложил видеозапись, на которой видно, что группа мужчин крутится на детской карусели. «Хорошая погода и зачастую алкоголь и вот уже великовозрастный детина лезет на детскую площадку порезвиться», — написал директор.

Руководитель добавил, что гости лесопарка стали чаще обращаться с жалобами на взрослых, ломающих качели и горки на площадках. Детские карусели не предназначены для взрослых и не смогут выдержать их вес, напомнил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подписали постановление, допускающее взятие платы за вход в Шарташский лесопарк с 2031 года. Зиганшин позже утверждал, что новую норму могут так и не ввести.

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