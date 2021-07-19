Ставрополь, 19 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедший день скончались от последствия COVID-19 шесть жителей края. В предыдущие шесть дней число умерших ежедневно составляло по семь человек. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 1800. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Вырос в крае и показатель ежесуточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. К утру 19 июля он достиг 267 человек — это самое высокое значение за весь период пандемии. Общее число носителей коронавируса на Ставрополье достигло 61 021 человека.

Из них сумели справиться с болезнью 55 384 человека, в том числе 61 человек — за прошедший день.