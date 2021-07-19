Уфа, 19 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Жители Башкирии продолжают жаловаться на массовую гибель пчел. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Пчелы

Сообщается, что пчелы продолжают гибнуть в разгар медосбора.

«Совместно с органами прокуратуры республики инспекторы Управления Россельхознадзора провели дополнительный отбор проб в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском, Мелеузовском районах. В частности, 12 проб подмора взяты в Ермекеевском и 18 — в Кармаскалинском районах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что специалисты продолжают выезжать в южные районы Башкирии по фактам массовой гибели пчел.

«Образцы 57 проб подмора отобраны в населенных пунктах Кугарчинского района, по 25 проб патматериала взяты в Зилаирском и Зианчуринском районах», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

При этом свыше 260 проб подмора переданы в Алтайскую лабораторию ЦНМВЛ в г. Барнаул для исследования.

По предварительной информации, причиной новых фактов массовой гибели пчел в регионе является обработка полей агрохимикатами и пестицидами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что массовую гибель пчел зафиксировали также в Зианчуринском районе. Власти Башкирии пообещали оказать помощь пчеловодам.