Павлодар, Казахстан, 19 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Акимом (главой) Павлодара назначен бывший заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов, сообщили 19 июля в пресс-службе областной администрации.

Акимат города Павлодара Байханов Асаин Куандыкович

Нового главу города представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Кандидатура Байханов прошла согласование в администрации президента Казахстана и одобрена депутатами городского маслихата (совета).

Скаков отметил, что из-за плохого планирования бюджета в городе провален конкурс на борьбу с гнусом. Кроме того, сохраняются проблемы в ремонте автодорог и благоустройстве города.

«Акимат города должен быть таким местом, где знают о городских проблемах и решают их быстро, мобильно, эффективно», — сказал Абылкаир Скаков.

Отметим, Асаин Байханов занимал должность заместителя акима Павлодарской области с марта 2020 года. Он курировал сельское хозяйство, развитие сельских территорий, недропользование, вопросы охраны окружающей среды.