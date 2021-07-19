Москва, 19 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Пушкова. Видеохостинг удалил выпуск программы «Постскриптум», который был размещен на официальном канале «Алексей Пушков».

REGNUM Алексей Пушков

В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ.

YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «ВЗГЛЯД» и иные российские издания.

Видеохостинг YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент.

По результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент.

В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов. Судом к сегодняшнему дню рассмотрены 3 протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.

Администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются 9 материалов.

Согласно требованиям российского законодательства, если после получения уведомления от Роскомнадзора администрация интернет-платформы не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, то она может быть привлечена к ответственности в виде штрафа на сумму от 3 до 8 млн рублей.

В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.

В настоящее время подвергнутый американской компанией цензуре сюжет доступен на российской платформе.