Барнаул, 19 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Власти Барнаула по итогам конкурса, в котором победило ООО «Центр Экономики Инфраструктуры», известили о намерении изменить схему движения общественного транспорта для большего удобства как пассажиров, так и для перевозчиков. Подробности сообщает официальный телеграм-канал мэрии города.

Rostov-gorod.ru Общественный транспорт

Специалисты опросят барнаульцев о транспортном обслуживании, определят потребность горожан в автобусном сообщении, вместимости автобусов и интервалах движения. Подрядчик проанализирует состояние маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков.

Необходимые данные для работы уже собирают. Скоро в транспорте установят специальное оборудование, чтобы обследовать пассажиропоток.

Готовую схему предоставят до конца февраля 2022 года, а переход на нее обсудят с экспертами и общественностью Барнаула.