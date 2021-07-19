Таллин, 19 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В период c 19 по 21 июля к прохождению срочной службы в Силах обороны Эстонии приступят около 2000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента оборонных ресурсов страны.

Солдаты Эстонии

Летний военный призыв на 11-месячное военное обучение самый массовый, и к нему в основном привлекаются окончившие гимназии или высшие учебные заведения молодые люди. Желание поступить на военную службу также выразили 49 девушек-добровольцев.

Большинство призывников будут проходить службу в 1-й пехотной бригаде. Остальные распределятся между 2-й пехотной бригадой и другими подразделениями.

Добровольно служить отправятся 61% призывников, остальные сделают это по повестке. Новобранцев, которые в эти дни начнут прибывать в воинские части, будут вакцинировать от коронавируса. Отказавшиеся от прививки должны учитывать, что на них распространяются принятые в стране ограничения для этой категории лиц.

Так, каждый раз при возвращении на территорию воинской части не вакцинированным военнослужащим надо будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19.

Следующий призыв в Силы обороны Эстонии пройдет с 18 по 19 октября.