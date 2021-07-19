Пекин, 19 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Система искусственного интеллекта (ИИ), недавно принятая Пекинской больницей Тяньтань, может продлить терапевтическое время для пациентов, страдающих ишемическим инсультом головного мозга, сообщает агентство Синьхуа.

Искусственный интеллект

Система искусственного интеллекта iStroke была разработана компанией BioMind, специализирующейся на искусственном интеллекте и предоставляющей решения для машинного интеллекта в области медицинской визуализации.

Система может значительно сократить время диагностической визуализации и принятия предоперационных решений, обеспечивая быстрый и точный автоматический анализ изображений. Таким образом, терапевтическое временное окно для ишемического инсульта головного мозга может быть продлено с шести часов до 24 часов, сказал директор центра интервенционной нейрорадиологии больницы Мяо Чжунжун.

Широкое использование системы искусственного интеллекта для лечения ишемического инсульта головного мозга в Китае может значительно повысить качество лечения и возможности медицинских учреждений по лечению острого инфаркта головного мозга, тем самым способствуя улучшению прогноза и снижению инвалидности среди пациентов, сказал президент больницы Ван Юнцзюнь.

По мнению специалистов, ишемический инсульт головного мозга — это разновидность цереброваскулярного заболевания. Для пациентов с церебральным ишемическим инсультом время имеет решающее значение. Каждая минута задержки лечения коррелирует с потерей миллионов клеток головного мозга.