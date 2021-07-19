Тюмень, 19 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Тюмени выясняют причины гибели 35-летнего мужчины. Его тело было найдено в реке Туре, сообщает областное управление СКР.

(сс) CWitte Река

По данным следователей, 18 июля мужчина купался недалеко от дома по ул. Коммунистической в компании своих друзей. В какой-то момент он отплыл подальше от берега и пропал из вида.

Его тело уже выловили из реки. При осмотре тела признаков криминала не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.