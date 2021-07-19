Калуга, 19 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Калужской области продолжает вручать паспорта коллективного иммунитета предприятиям и организациям, где порог вакцинации от COVID-19 достиг 60% и выше, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя ведомства Константина Пахоменко.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Вакцинация от коронавируса

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Первым министерством, достигшим 76,7% вакцинации сотрудников от коронавируса, стало областное министерство финансов, которому будет вручён паспорт коллективного иммунитета. Министерству здравоохранения области для получения паспорта коллективного иммунитета пока не хватило пяти вакцинировавшихся сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжением губернатора Калужской области министерству здравоохранения региона совместно с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями поручено организовать формирование паспортов коллективного иммунитета организаций, характеризующих коллективный иммунитет сотрудников к новой коронавирусной инфекции. Паспорта буду вручены организациям, в коллективе которых насчитывается не менее 60% привитых от COVID-19 сотрудников.