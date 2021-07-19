Белгород, 19 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Дополнительные станции обезжелезивания воды установят в муниципалитетах Белгородской области до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков на оперативном совещании 19 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

К началу осени в регионе установят 127 дополнительных станций. По словам руководителя области, уже к концу этой недели будет готов полный список по муниципальным образованиям, где необходима установка станций обезжелезивания и водоподготовки. В целом, основные проблемы с водой власти рассчитывают решить в 2022 году.

За неделю с 9 по 16 июля власти насчитали 191 жалобу пользователей социальных сетей на отсутствие воды, 51 раз жители пожаловались на плохой напор, 30 человек не устроило отсутствия воды. Проблемы выявлены в Старооскольском и Губкинском городских округах, Белгородском, Прохоровском и Ракитянском районах.