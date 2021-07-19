Новороссийск, Краснодарский край, 19 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Подача воды в жилые дома в Новороссийске прекращена с 09:00 19 июля в связи с отключением электроэнергии на насосном оборудовании, сообщили в пресс-службе администрации города.

Нет воды

«В адрес МУП «Водоканал города Новороссийска» 19 июля в 05:10 часов от ГУП КК «Кубаньводокомплекс» поступила следующая информация. На НС третьего подъема произошло отключение электроэнергии на насосном оборудовании, в связи с чем на муниципальное образование город Новороссийск снижена общая подача воды на 300 м3/час», — говорится в сообщении.

С 09:00 19 июля подача холодной воды приостановлена. Жителям обещают подвозить воду автоцистернами по заявкам. Точное время возобновления подачи воды пока не называется.

Добавим, 18 июля из-за аварии без воды остались около 30 тыс. жителей Славянска-на-Кубани.