Киев, 19 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Грузии освободили из тюрьмы двух осуждённых граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 19 июля на своей странице в социальной сети Twitter.

Парусники

Он отметил, что МИД Украины работал над освобождением соотечественников с ноября 2020 года. Старания украинских чиновников увенчались успехом ровно в момент визита Зеленского в Грузию.

«Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнёрства между нашими странами», — отметил президент Украины.

Отметим, 19 июля Зеленский прибудет в Батуми, где встретится с лидерами Грузии и Молдавии и подпишет декларацию саммита так называемого «Ассоциированного трио». Политики также встретятся с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Напомним, двое граждан Украины были осуждены в Грузии за нарушение государственной границы.