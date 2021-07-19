Улан-Удэ, 19 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В районах Бурятии с популярными местами массового отдыха сохраняется высокая заболеваемость COVID-19. Об этом заявил на заседании регионального оперштаба главный санврач региона Сергей Ханхареев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Туризм на Байкале

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По его словам, показатели снижаются в большинстве районов. Однако в ряде районов уровень заболеваемости превышает средние цифры по региону.

«В г. Северобайкальск тоже показатели превысили среднерайонный, такая же ситуация в Баргузинском, Кабанском, Тункинском и Прибайкальском районах. То есть это все районы, где находятся популярные курортные, туристско-рекреационные зоны», — отметил он.

В связи с этим глава республики Алексей Цыденов поручил усилить контроль за соблюдением требований при заселении отдыхающих в гостиницы и гостевые дома.