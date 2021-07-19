Ставрополь, 19 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 485 926 жителей, в том числе за прошедшие сутки 3289 человек. Среди привитых 161 300 человек — лица в возрасте старше 60 лет. Такие данные привело 19 июля региональное министерство здравоохранения.

Lenobl.ru Вакцинация

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Второй компонент вакцины получили 329 447 человек. Всего в регионе в настоящее время имеется запас вакцины по первому компоненту в количестве 33 444 дозы, а по второму — 189 923 дозы.

Всего на Ставрополье планируется привить 1,3 млн жителей, что составляет 46,55% населения региона. К настоящему времени он выполнен на 37,08%, пишет портал Gogov.ru.