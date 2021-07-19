Вашингтон, 19 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Актёр Александр Невский (настоящее имя — Александр Курицын) отпраздновал день рождения с американскими актёрами Арнольдом Шварценеггером и Ральфом Меллером. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер

https://www.instagram.com/p/CRe4iqANteh/

В публикации Невский поблагодарил артистов за присутствие на его 50-летии и подарки. «Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!» — написал он.

Ранее Александр Невский не раз утверждал, что близко общается с Арнольдом Шварценеггером. Однако в 2013 году у американского актёра спросили о его дружбе с Курицыным, на что он ответил: «А кто это?».