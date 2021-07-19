Отрадное, Ленинградская область, 19 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного пожара в городе Отрадное, в котором погибли два пенсионера и маленький ребенок. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Кадр видео пресс-службы СУ СКР по Ленобласти Сгоревший частный дом в городе Отрадное

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном жилом доме на улице Рабочая в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области произошел в ночь на 19 июля. В результате чего в огне погибли 74-летний мужчина, 56-летняя женщина и малолетний ребёнок, которому было около трех лет.

«Следственным отделом по городу Кировск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в трагедии.

Видео: пресс-служба СК по ЛО.