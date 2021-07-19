Прокопьевск, Кемеровская область, 19 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Следственным органам Следственного комитета РФ по Кемеровской области — Кузбассу предстоит расследовать уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Прокопьевского района, который сед за руль в состоянии опьянения и наехал на 31-летнюю женщину, которая лежала на берегу. Подробности 19 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Пьяный водитель

По данным следствия, трагедия случилась 11 июля 2021 года в вечернее время. Мужчина, находясь на берегу водоема, употреблял спиртное и в какой-то момент решил поехать на автомобиле.

Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей. Местонахождение подозреваемого было установлено, материалы переданы в следственные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УКРФ («Причинение смерти по неосторожности»).