Сорочинск, Оренбургская область, 19 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении инспектора безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Сорочинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Фура

По версии следствия, с 9 сентября по 22 октября 2020 года автоинспектор незаконно использовал свое служебное положение для обеспечения беспрепятственного проезда тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, нарушавшего правила дорожного движения. В итоге два юрдица и его представители безнаказанно совершали административные правонарушения.

Пока сотрудник полиции имеет статус подозреваемого. Следователи собирают доказательства преступления.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, ранее в отношении сотрудника проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.