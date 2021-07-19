Оренбургский автоинспектор попал под уголовное преследование
Сорочинск, Оренбургская область, 19 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении инспектора безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Сорочинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, с 9 сентября по 22 октября 2020 года автоинспектор незаконно использовал свое служебное положение для обеспечения беспрепятственного проезда тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, нарушавшего правила дорожного движения. В итоге два юрдица и его представители безнаказанно совершали административные правонарушения.
Пока сотрудник полиции имеет статус подозреваемого. Следователи собирают доказательства преступления.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, ранее в отношении сотрудника проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.