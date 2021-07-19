Екатеринбург, 19 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июля проинспектировал инфраструктуру Ленинского района Екатеринбурга. Провести проверку состояния парков и скверов центральной части города главу региона пригласила ландшафтный дизайнер и идейный вдохновитель фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина. По итогам обхода губернатор дал поручения — привести объекты в порядок и уделить особое внимание замене тополей, пух которых летом доставляет неудобства, а иногда и серьёзные проблемы, горожанам, сообщает областной департамент информполитики.

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Вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым губернатор Евгений Куйвашев и дизайнер Юлия Сорокина осмотрели парк им. 50-летия ВЛКСМ на Ясной, который горожане неофициально многие годы называют «собачьим» за любовь к этой площадке собаководов. Особенность этой территории в том, что здесь расположено несколько небольших прудов, соединённых между собой протоками. В жаркую погоду они пересыхают, а в дожди и после таяния снега, наоборот, переполняются. Так случилось буквально накануне, когда в Екатеринбурге лил сильный дождь.

«Есть хороший эскизный проект с зонами для прогулок, отдыха, игр, со специальной площадкой для выгула собак. Надо заняться воплощением всех этих задумок, тем более в сборе предложений для этого проекта поучаствовали более двух тысяч екатеринбуржцев. Надо смотреть, в какие программы можно включить реконструкцию этого парка», — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, на любые планы по застройке территории парка нужно наложить мораторий: горожане должны быть уверены, что парк у них не отберут.

Кроме того, губернатор поручил городским властям изучить самые успешные практики, в том числе столичный опыт, по замене тополей, пух которых сильно досаждает горожанам, а нередко становятся причиной пожаров. Этим летом, когда на Урале установилась аномально жаркая погода, спасателям приходилось тушить такие возгорания регулярно, иногда — по несколько раз в день. Губернатор отметил, что программу по замене тополей на другие деревья можно реализовать за 10−15 лет.

Ещё одна любимая екатеринбуржцами площадка — Дендропарк на улице 8 марта, на берегу Исети. Это особо охраняемая природная территория, часть которой занимают оранжереи с редкими растениями. Тепличное хозяйство давно нуждается в реконструкции. Кроме того, внимания требует и другая инфраструктура дендрария. Нужно решить вопрос с выходом к Исети, благоустройством тропинок и так далее. Для этого необходима разработка проектной документации. Евгений Куйвашев такие поручения сегодня дал, подчеркнув: реконструировать все общественные пространства нужно так, чтобы не возникало никаких споров и конфликтов.

Губернатор сегодня также лично проверил, как идёт реконструкция спорткомплекса «Юность». Здесь к Всемирным студенческим играм-2023 капитально ремонтируется бассейн: дорожки, трамплины и вышки, внутренние коммуникации, системы водоочистки и водоподготовки. В этот период спортсмены тренируются в других бассейнах или проходят летние сборы.