Казань, 19 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В столице Татарии завершены работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, который был утрачен в 1932 году. На его реконструкцию выделялось около 2 млрд рублей пожертвований и средств из республиканского фонда возрождения памятников истории культуры РТ, сообщает пресс-служба мэрии.

Собор Казанской иконы Божьей Матери в Казани

Археологи во время работ обнаружили фундамент собора, в основании которого на месте обретения чудотворной иконы сохранился уникальный подземный храм. Все уцелевшие исторические части удалось сохранить. В настоящее время один их немногих подземных храмов, сохранившихся в России, освещен, в нем проводят воскресные богослужения.

Масштабные работы по восстановлению храма на территории более 4,5 гектаров начались в 2016 году. Внешний вид и внутреннее убранство собора воссоздали по архивным материалам. Площадь нового храма составляет свыше 1,6 тыс. кв. метров, высота собора с учетом креста — 55 метров. Работы по росписи храма велись с марта 2020 года по май 2021 года. В начале июне завершили монтаж иконостасов собора. в которых размещены 62 иконы — копии утраченных в 30-е годы. Также на территории храма создали сквер площадью около 1,4 тыс. кв. метров. На месте захоронения митрополита Феофана установили надгробие.

Собор Казанской иконы Божией Матери возвели в 1798—1808 годах на месте обретения в 1579 году иконы с образом Божией Матери. В 1932 году собор был разрушен, оставшиеся здания комплекса использовались не по назначению. Здесь в свое время располагались киностудия, склады и табачная фабрика, которую вывели с территории храма в 2004 году и приступили к восстановлению монастырского комплекса.

В 2015 году был издан указ главы РТ о воссоздании собора иконы Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложил памятный камень в основание нового здания собора.

Торжества, посвящённые празднику обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы, в столице Татарии пройдут с 20 по 21 июля. Ожидается, что освящение воссозданного собора проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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