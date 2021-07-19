Ташкент, 19 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Узбекистане выявили 585 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ташкенте, где выявили 117 новых носителей коронавируса, в Джизакской области — 63, Ташкентской области — 61, Сурхандарьинской области — 59. Общее число выявленных случаев достигло 120 тыс.

Отметим, с 5 июля минздрав Узбекистана начал публиковать данные по заболеваемости пневмонией. 18 июля зарегистрировали 462 случая пневмонии. Этот показатель растет с начала июля.

Рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с середины июня 2021 года. С начала июля ежедневный прирост числа новых носителей коронавируса в Узбекистане составляет около 500.