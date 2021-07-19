Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В восточные районы Ленинградской области в ближайшие часы придет гроза, сообщает 19 июля ГУ МЧС России по Ленобласти.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

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Согласно штормовому предупреждению, по данным ФГБУ «Северо-Западного УГМС», в ближайшие один-три часа в восточных районах региона местами ожидаются грозы.

Добавим, во вторник, 20 июля, в Ленобласти ночью местами пройдет небольшой дождь. Во второй половине дня местами, преимущественно на западе области, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, местами +7…+10 градусов, днем +21…+26 градусов.

В среду, 21 июля, ночью и утром в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, местами до +8 градусов, днем +19…+24 градуса.