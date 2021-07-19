Москва, 19 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В акватории Белого моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря. Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

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Видео успешного пуска оборонное ведомство опубликовала на своём канала в You-Tube.

Видео опубликовано: Минобороны РФ

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта составила около 7 махов», — уточнили в министерстве.

Также сообщается, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон».

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Как сообщало ИА REGNUM, комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Планируется, что первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» в составе ВМФ России станет фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко».