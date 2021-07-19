Москва, 19 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. С телефонным мошенничеством и обманом в онлайн-играх сталкивались 76% российских школьников. Об этом пишет 19 июля газета «Известия».

(сс) Thomas Park За компьютером

По данным Банка России, примерно 13% пострадавших от кибермошенников — моложе 20 лет. Пользуются злоумышленники тем, что жертвы плохо знают основные правила информационной безопасности.

Долю школьников, которые сталкивались с мошенничеством и обманом, выявил опрос страховой компании «Росгосстрах жизнь» и Maximum education. Эксперты полагают, что среди граждан, включая детей и подростков, нужно проводить работу по повышению финансовой грамотности в цифровой среде.

Защититься также помогут технические меры, например, определители неизвестных номеров. Кроме того, учащимся нужно прививать культуру поведения в сети и учить их противостоять киберпреступникам.

При этом среди школьников треть не знакомы с понятиями НДС и НДФЛ, а каждый пятый не знает, как защититься от финансового мошенничества.

Отмечается также, что чаще всего смартфон появляется у детей уже в начальных классах, при этом 13% школьников публикуют свой номер на страницах в соцсетях. От мошенников страдают в основном «платежеспособные» школьники, имеющие пластиковую карту. Обычно она привязана к счёту родителей и ограничена лимитом.

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