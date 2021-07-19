Грозный, 19 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. На торги в рамках программы приватизации государственных активов выставлено 100% акций АО «Электросвязь» в Чечне. Лот с начальной ценой 670 млн рублей планируют реализовать 6 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

В целом на продажу выставлено 27 915 120 именных акций в бездокументарной форме. На сегодня компания принадлежит государству.

«В случае допуска единственной заявки продажа будет признана несостоявшейся, договор купли-продажи с единственным участником не заключается», — уточняется в документации на сайте «Российского аукционного дома».

Компания работает в сфере связи на базе проводных технологий, размер уставного капитала — 2,79 млрд рублей. В ней трудятся порядка 200 человек. В активе — 123 объекта недвижимости, в том числе здания, а также линейно-кабельные сооружения и 74 земельных участка.

Напомним, ранее на продажу были выставлены акции восьми государственных типографий в разных регионах РФ. Среди лотов — АО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», АО «Советская Сибирь» (Новосибирск), издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс» (Владивосток), АО «Челябинский Дом печати», АО «Типография «Труд» (Орёл), АО «Издательство «Кавказская здравница» (Ставрополье), АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» из Пермского края и АО «Саратовский полиграфический комбинат».