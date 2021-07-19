Иркутск, 19 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса и необходимостью массовой вакцинации Сибэкспоцентр в Иркутске превратился в огромный мобильный прививочный пункт от COVID-19. Как сообщает 19 июля пресс-служба областного правительства, накануне его осмотрели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и медики.

Mos.ru Вакцинация

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В помещении установлено пять кабинок для проведения вакцинации, зона ожидания, электронная очередь, а также территория отдыха, где пациенты смогут провести некоторое время после процедуры.

Работать будут администраторы, задача которых заполнить необходимые документы, врачи, проводящие медицинский осмотр пациентов, и медсёстры, которые будут вводить препарат.

«Задача этого пункта — создать комфортные условия для проведения вакцинации для жителей Октябрьского округа Иркутска и населённых пунктов Байкальского тракта. Переводя поток пациентов сюда, мы снизим нагрузку на поликлиническое звено. Мы должны задействовать все ресурсы, которые есть, для улучшения ситуации», — пояснил Игорь Кобзев.

Принимать пациентов в Сибэкспоцентре будут ежедневно с 8:00 до 20:00 часов. Предполагается, что каждый день туда будут обращаться до 500 человек.

Их будут обслуживать в порядке живой очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3432 человек, причём 113 из них добавили в сводку за выходные дни — 17−18 июля 2021 года.

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