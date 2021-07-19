Астрахань, 19 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Астраханской области к 19 июля вакцинированы от коронавирусной инфекции 236 тысяч 240 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Оба этапа иммунизации прошли 159 тыс. 300 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 258 тыс. 812 дозы вакцины «Спутник V», 6 тыс. 70 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1610 доз вакцины «КовиВак».